× Erweitern Metropol Sauna

Wer beim CSD nicht schon genug geschwitzt hat, geht einfach in die Metropol-Sauna! Nur fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, wird hier am Wochenende schon mal der Grill angeworfen und jeder darf sein eigenes Würstchen heiß machen. Freunde des gepflegten Cruisings erfreuen sich am neu gestalteten Bereich im Keller, inkl. privater Kabinen mit und ohne Video, der bei allen Besuchern schon sehr beliebt ist. Ein besonderes Highlight ist die Bi-Open. Am ersten und dritten Montag des Monats sind hier auch Girls willkommen, wobei vor allem am ersten Montag auf ein ausgeglichenes Männer-Frauen-Verhältnis geachtet wird, wodurch Man(n) hier nur mit vorheriger Anmeldung, z. B. über PlanetRomeo, in die Sauna kommt. Parken ist übrigens kein Problem. Es gibt ausreichend Parkplätze im Hof und ab 16 Uhr und am Wochenende auch auf der Straße kostenfrei. Tabakfans sind auch willkommen und finden auf der Terrasse einen gemütlichen Raucherbereich. *nj

5.8., Metropol-Sauna, Maxstr. 62, Essen, durchgehend geöffnet