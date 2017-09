Für dich in Amt und Würden? Martin Dörmann – SPD

Seit 2002 ist Martin Dörmann, Jahrgang 1962 und verheiratet, direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Köln I (Stadtbezirke Porz, Kalk, Deutz, Altstadt/Nord sowie Neustadt/Nord). Der kultur- und medienpolitische Sprecher der SPD Bundestagsfraktion ist seit 1979 Mitglied der SPD, „Ich habe mich stark interessiert für die Friedens- und, AntiAtomkraft-Bewegung, ich habe gesagt ‚Du musst dich politisch in einer Partei engagieren‘, denn wenn man irgendwas bewegen will, ist eine Partei der richtige Ort dafür.“

Seit über 10 Jahren setzt er sich unter anderem für den Breitbandausbau und schnelles Internet ein, auch ganz vorne dabei die Ehe für alle: „Mit großer Freude habe ich am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause zugestimmt, als Kölner SPD-Abgeordnete sind wir seit vielen Jahren an diesem Thema dran, und nun ist es dazu gekommen. Für viele überraschend, doch hart erarbeitet. Es war schon ein komisches Gefühl, auf den CSD zu gehen.“

Letztlich wird man auch an den Taten gemessen, also fragen wir nach, was er bislang für Köln erreicht hat: „Die letzte Wahlperiode war für mich die erfolgreichste, weil man wirklich was umsetzen konnte. Ich habe sehr viele Kölner Projekte unterstützen können, indem ich mich für Bundesgelder einsetzen konnte. Von dem Musikfestival c/o pop bis hin zu Städtebaumitteln. Sachen, die der Stadt direkt zugutekommen.“ Nebenbei waren auch noch vier Milliarden Euro für schnelles Internet drin. Natürlich lassen sich die Gelder nicht einfach lockermachen, dahinter stecken oft Jahre dauernde Diskussionen und Überzeugungsarbeit.

