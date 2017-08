lulu.fm bald in fünf Metropolen auf DAB+

lulu.fm, das schwul-lesbische Metropolenradio aus Köln, erweitert erneut sein DAB+-Sendegebiet. Noch dieses Jahr wird lulu.fm seinen Sendebetrieb auch im Rhein-Neckar-Gebiet aufnehmen, ab Herbst wird das Programm auch in der mitteldeutschen Metropole Leipzig-Halle über Antenne via DAB+ zu hören sein. Die technische Reichweite von lulu.fm erhöht sich damit auf etwa 18 Millionen Einwohner in fünf deutschen Metropolen. Das ist 1/4 der Bevölkerung über 14 Jahre.

Der Medienrat der SLM, der Sächsischen Landesanstalt für Medien, hat lulu.fm in einer Sondersitzung am 3. Juni 2017 die Lizenz und Übertragungskapazitäten für eine Verbreitung über DAB+ in der Region Leipzig erteilt. Der Zuteilung war eine Ausschreibung vorangegangen.

Das Sendegebiet Rhein-Neckar ist schon seit einiger Zeit geplant und wird durch eine Bewerbung um eine UKW-Freqzenz begleitet. Mit dem neuen Sender im Odenwald wird lulu.fm ca. 3 Millionen Einwohner und viele Pendler, überwiegend in Baden-Württemberg, erreichen. Somit ist lulu.fm dann auch in Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe über DAB+ zu hören — Städte, mit lebhaften schwul-lesbischen Szenen, eigenen CSDs und vielen Lesben, Schwulen und anderen queeren Menschen.

Im Sommer bringt lulu.fm auch ein DAB+ Radio mit eingebauter lulu.fm-Taste in den Handel. Das Gerät ist lulu.fm-gebrandet und verfügt über eine feste Stationstaste, auf der lulu.fm vorprogrammiert ist. Dielulu.fm-Taste funktioniert in allenexistierenden und auch künftigen Sendegebieten. Selbstverständlich können mit dem Gerät aber auch andere DAB+-und UKW-Sender empfangen werden. www.lulu.fm