Losverkäufer*nnen für Aidshilfe Lotterie „Das Los“ gesucht

Auch in diesem Jahr will die Aidshilfe Köln wieder die Lotterie „Das Los“ durchführen. Dafür sucht der Verein noch Losverkäufer*innen, die ab dem 15. Mai 2017 die Lose im Stadtgebiet, in der Szene und im Bekanntenkreis vertreiben.

× Erweitern Foto: Aidshilfe Köln Das Los

Ein Los kostet 2,50 Euro. Insgesamt gibt es 16.000 Lose, die es am Empfang der Aidshilfe und bei den Losverkäufer*innen geben wird. Mit den Erlösen werden die Projekte der Aidshilfe Köln mitfinanziert. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche hochwertige Preise auf die Teilnehmenden warten.

Fest stehen schon jetzt Flugtickets in die Karibik, eine Städtereise und vieles mehr. Der Hauptpreis ist noch nicht sicher, soll aber dank der Unterstützung des Klusts in den nächsten Tagen benannt werden.

www.aidshilfe-koeln.de