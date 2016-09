Landtagswahl 2017 • Linke legt queerpolitisches Programm vor

Am heutigen Mittwoch hat Die Linke den Entwurf für ihr Programm zu den NRW-Landtagswahlen 2017 in Düsseldorf vorgestellt, das auch einen queerpolitischen Teil enthält. Unter dem Titel „Gleichstellung und Akzeptanz aller Lebensweisen erreichen“ setzt sich die Partei für eine umfassende Verhinderung der Diskriminierung von Schwulen und Lesben, Bisexuellen sowie Intersexuellen und Transgendern ein. Es gelte, die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung unterschiedlicher Lebensweisen und sexueller Identitäten im gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern.

Der Programmentwurf sieht vor, die Aktivitäten des im MGEPA angesiedelten Referats für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Staatskanzlei zu bündeln. „Damit wollen wir LSBTTI und ihren Themen sichtbar den Stellenwert geben, den sie verdienen. Außerdem wollen wir sicherstellen, dass queere Projekte nicht daran scheitern, dass die Ministerien über ihre Zuständigkeit streiten“, so Jasper Prigge, stellvertretender Landessprecher und queerpolitischer Sprecher im Landesvorstand der Linken NRW.

Klar positioniert sich Die Linke gegen die von einigen Kommunen eingeführten „Sexsteuern“, die auch Szenekneipen und schwule Saunen betreffen. Der Programmentwurf fordert ein landesweites Verbot.

Mit der Landesregierung geht Die Linke hart ins Gericht. Vor allem die Ausfinanzierung des Aktionsplans gegen Homo- und Transphobie sei vordringlich. „Warme Worte kosten nichts ist offenbar das queerpolitische Motto von rot-grün. Ohne eine Ausfinanzierung werden die Ziele des Aktionsplans aber nicht zu erreichen sein“, kritisiert Prigge. „Wer Homo- und Transphobie überwinden will, sollte nicht zuerst auf einen ausgeglichenen Haushalt schielen.“

Die Rehabilitierung der Opfer des § 175 StGB will Die Linke auch auf Landesebene angehen. Prigge verweist auf die Verantwortung des Landes: „Es waren Landesbeamte, die in Polizei und Justiz die strafrechtliche Verfolgung bearbeitet haben. Das Land muss selbst tätig werden und kann nicht nur auf den Bund verweisen. Gleiches gilt übrigens für die Kommunen, schließlich waren nicht selten auch die Ordnungsämter beteiligt.“ Konkret fordert Die Linke unter anderem eine Zustiftung des Landes zur ARCUS-Stiftung, eine Aufarbeitung der Verfolgungsgeschichte in NRW und die Einrichtung einer Beratungs- sowie einer Dokumentationsstelle zum §175 StGB beim Landesjustizministerium, die beim Nachweis erlittener Verfolgung behilflich ist.

Der queerpolitische Teil des Entwurfs kann hier heruntergeladen werden.