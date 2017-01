KUNTERGRAU MEET & GREET IN KÖLN

Die fünf Jungs aus der Kölner LGBT*-Webserie KUNTERGRAU haben gerade den Dreh zur zweiten Staffel rund um Liebe, Sex und das ganz normale Leben in einer Großstadt abgeschlossen. Am Samstag, den 14. Januar kann man sie in Köln persönlich treffen.

Das Projekt KUNTERGRAU wurde 2015 vom Jugendzentrum Anyway aus der Taufe gehoben, ist aber auf externe Spenden angewiesen. Deshalb sind die fünf Hauptdarsteller am Samstag in der Lush Filiale auf der Hohe Strasse in Köln und sammeln von 12 Uhr bis 19 Uhr mithilfe des Verkaufs des Charity Pots Spenden für die dritte Staffel des Ausnahmeprojekts.

Der Charity Pot ist eine Hand & Body Lotion deren gesamter Verkaufserlös (lediglich abzgl. MwSt.) an ausgewählte Projekte von Graswurzelgruppen, Bürgerinitiativen und gemeinnützigen Einrichtungen gespendet wird.

Fans der Serie sind eingeladen, vorbeizuschauen und vor Ort geheime News von den Schauspielern zu erfahren und einen exklusiven Einblick in die bisher unveröffentlichte zweite Staffel zu bekommen. Der Cast ist über den Tag verteilt im Shop: Moustafa Tarraf, Daniel Kosic, Marcel Meyer, Kathleen Renish, Fabian Freistühler, Simon Goga. Also fast das ganze Team.

Mit etwas Glück können Besucher sogar einen Blick auf den blonden Neuzugang werfen, der in der zweiten Staffel das Herz von Marcel und sicher auch vielen Zuschauern schneller schlagen lässt.