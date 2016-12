Krisensitzung ohne Öffentlichkeit. Was verheimlicht der KLuST?

Am letzten Samstag tagte unter Ausschuss der Öffentlichkeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung des KLuST. Maßgeblicher Diskussionspunkt war dabei die finanzielle Schieflage des Vereines, die offensichtlich durch eine Steuerprüfung ans Licht kam.

Ob diese Schieflage der Besonderheit geschuldet ist, dass die Demonstration in Köln nicht vom Verein, sondern durch eine Privatperson angemeldet wird, wollte der Vorstand nicht mitteilen. Er ließ auch weitere Anfragen unbeantwortet. Teilnehmern der Versammlung zu Folge, ist auch die reguläre Verwendung einiger Sponsorengelder zweifelhaft.

Statt die Community über den Status des CSD zu informieren, hat sich der Vorstand entschlossen, einige Szenepersönlichkeiten in ein „Lenkungsteam“ zu berufen und sie zu beauftragen ihnen auf Zeit die „ notwendigen Verhandlungen zur Sicherstellung der erfolgreichen Durchführung des CSD 2017 mit bestehenden oder potentiellen Vertragspartnern sowie allen relevanten politischen und gesellschaftlichen Akteuren bis zur Entscheidungsreife“ des Cologne Pride zu überlassen. Zu diesen Personen zählen Beate Killing, Patrik Maas, Matthias Eiting und Markus Danuser. Der Vorstand will sich auf die Aufarbeitung der gegenwärtigen Probleme konzentrieren. Eine Nachfrage beim Lenkungsteam Matthias Eiting, was darunter präzise zu verstehen ist, wurde damit beantwortet, das sich dies aus dem beschlossen Antrag ergäbe.