KOMM AUF DIE BUNTE SEITE DER MACHT …

× Erweitern Röschen

Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2017. Der kleine blaue Planet im Alpha-Quadranten droht im Schatten einer braunen Bedrohung zu verschwinden. Zum Glück gibt es nach wie vor die bunte Seite der Macht: Die Regenbogenrebellen und -rebellinnen der Röschen Sitzung kämpfen mit der Macht aller Spektralfarben für eine Welt der Toleranz und Liebe für alle. Wider die Dummschwätzer. Auch in diesem Jahr trifft sich die altbewährte Besatzung in ihrer kleinen, gemütlichen Kolonie Köln, um mit schrillem Frohsinn und scharfem Witz gegen eine drohende Verspießung anzukämpfen und gemeinsam mit dem Publikum das diesjährige Motto zu feiern: „Der rosa Planet – Die bunte Seite der Macht“. Als Gäste runtergebeamt werden an diesem Abend unter anderem: Die Rosa Funken, Burning Feet, Pink Poms und Bochemer Prümmchen. Möge die Macht mit euch sein.

04.02. / 10. + 11.02. / 17. + 18.02. / 24. + 25.02., DER ROSA PLANET – DIE BUNTE SEITE DER MACHT, RÖSCHEN SITZUNG 2017, KULTURBUNKER KÖLN-MÜLHEIM, BERLINER STR. 20, KÖLN, WWW.RÖSCHENSITZUNG.DE