× Erweitern FOTO: Maclatz / pixelio.de Karaoke Mumu

An jedem Dienstagabend gibt es in der Mumu die Kult-Karaoke rund um das ehemalige Clip-Karaoke-Team, unter anderem mit Didi Wolf vor, an und unter der Theke und Kölns bösester Zunge Klecksi als Moderator. Einfach aus über 36.000 Titeln in 10 Sprachen von Musicals über Schlager und Charts etc. den Lieblingssong auswählen und zu den Lyrics auf den Screens singen, warum auch nicht?

30.5., Karaoke in der Mumu, Mumu, Schaafenstr. 51, Köln, 22 Uhr