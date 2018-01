HIV-Neudiagnosen stabil

Auch 2016 sind die HIV-Neudiagnosen in Köln weiterhin stabil. Insgesamt 145 Menschen haben ein positives Testergebnis mitgeteilt bekommen. Diese Zahl sagt aber nichts darüber aus, wie viele Menschen sich möglicherweise 2016 neu mit HIV infiziert haben. Die Infektion kann schon Jahre zurückliegen. Denn deutschlandweit leben knapp 13.000 Menschen, die HIV-positiv sind und dies nicht wissen, da sie bisher noch niemals in ihrem Leben einen HIV-Test gemacht haben.

Im letzten Jahr haben deutschlandweit 3.700 Menschen eine HIV-Neudiagnose erhalten, davon 850 in Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Neudiagnosen ist bei den schwulen und bisexuellen Männern weiterhin leicht rückläufig. Der ansteigende Trend bei der Zahl der Heterosexuellen hat sich nach dem Anstieg in den letzten Jahren nicht weiter fortgesetzt. Insgesamt leben rund 88.400 Menschen in Deutschland mit HIV. Diese Zahl steigt seit Jahren, weil nur noch relativ wenige Menschen an den Folgen der HIV-Infektion sterben. 12.700 Menschen wissen nichts von ihrer Infektion. Rund 1.100 Menschen erfuhren im Jahr 2016 erst von ihrer HIV-Infektion, als sie bereits Aids beziehungsweise einen schweren Immundefekt hatten. Knapp ein Drittel der HIV-Diagnosen sind also so genannte Spätdiagnosen. Dabei lässt sich eine Aids-Erkrankung heute bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung vermeiden. Heterosexuelle, denen HIV-Risiken oft nicht bewusst sind, lassen sich noch häufiger lange Zeit nicht testen. In dieser Gruppe liegt der Anteil der Spätdiagnosen bei 35%.