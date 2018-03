Herzenslust taucht in virtuelle Realitäten ein

× Erweitern Herzenslust

Die Brillen werden zukünftig bei Vor-Ort- Aktionen zum Einsatz kommen. Bis zu fünf virtuelle Räume können besucht werden, in denen auch der HIV-Test, Akzeptanz in der Szene und schwuler Sex im Cruisingladen eine Rolle spielen. Begleitet werden sie auf

der virtuellen Reise von Schauspieler Klaus Nierhoff. „Für uns und die Gruppen vor Ort ist es wichtig, aktuelle Themen der HIV- Prävention immer wieder neu und spannend in die Zielgruppe zu bringen“, so Oliver Schubert, der den Bereich Schwule und Prävention in der Aidshilfe NRW leitet. „Wer anhand der Brillen in die virtuellen Präventionsräume eintaucht, kann danach mit den Herzens- lustleuten vor Ort ins Gespräch kommen. Das Projekt, an dem über 40 Ehren- und Hauptamtliche mitgearbeitet haben, wurde aus Mitteln des MAC AIDS FUND und darüber hinaus vom Land NRW finanziert.

herzenslust.de