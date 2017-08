× Erweitern Merea

Hepatitis Update von Michael Philip Henderson

Hepatitis A, B und C sind die häufigsten Hepatitisformen in Deutschland. Hepatitis D kommt nur in Kombination mit Hepatitis B vor und Hepatitis E ist bei uns relativ selten. Unbehandelt können Hepatitis B und C zu Leberversagen, Leberkrebs und sogar zum Tode führen.

Alle drei Formen werden auch über Sexualkontakte, insbesondere bei schwulem Sex, übertragen. Auch das Tätowieren, Piercen oder der gemeinsame Röhrchen- oder Nadelgebrauch beim nasalen Drogengebrauch oder Chems-Sex sind extrem risikobehaftet.

Das Hepatitis-C-Virus ist dabei zehnmal infektiöser als HIV. Bei einer gleichzeitig vorliegenden Koinfektion mit HIV steigt die Übertragungswahrscheinlichkeit nochmals steil an. In Deutschland sind offiziell 250.000 Menschen mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert, die Dunkelziffer liegt jedoch weit höher. Und: eine durchgemachte Hepatitis C führt nicht zur Immunität, es gibt mittlerweile schon etliche Fälle von Reinfektionen.

Daher ist es wichtig, sich davor zu schützen. Während es für Hepatitis A und B eine gut wirksame Impfung gibt, die von den Krankenkassen übernommen wird, kann Hepatitis C erst seit kurzer Zeit erfolgreich behandelt werden.

Dazu werden über einen Zeitraum von 8 bis 24 Wochen Medikamente eingenommen, die in den meisten Fällen zu einer Ausheilung der Hepatitis C führen. Allerdings sind die Behandlungskosten mit etwa 20.000 Euro pro Monat immens und die Behandlung darf gemäß der Richtlinien erst ab dem chronischen Stadium, also nach sechs Monaten begonnen werden.

Wer Symptome wie chronische Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Druck im rechten Bauch, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust hat, sollte sich unbedingt auf Hepatitis C testen lassen, wie es insgesamt Sinn macht, sich regelmäßig alle 3 bis 6 Monate auf STIs (sexuell übertragbare Infektionen) checken zu lassen. www.merea.de