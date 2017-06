× Erweitern Frontrunners

Am Donnerstag den 15. Juni organisieren die Frontrunners Cologne einen Benefizlauf durch den Kölner Stadtwald. Angeboten werden 5 und 10 Kilometer für Einzelpersonen und ein 5 Kilometer-Lauf für Paare. Start ist für alle Läufe um 13:00 Uhr. Ein Anteil von 3 Euro der Startgebühr geht an die Kölner Aidshilfe und das Jugendzentrum anyway. Die Anmeldung für alle Distanzen ist ab sofort online auf frontrunners-cologne.de möglich. Die Startgebühr beträgt 10 Euro