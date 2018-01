FETT EINFACH WEGEISEN

× Erweitern Kryolipolyse

Die kleinen hartnäckigen Fettpölsterchen an Bauch, Armen, Beinen oder Kinn, wer kennt sie nicht? Selbst eine gesunde Ernährung und regelmäßiger Sport sind leider in einigen Fällen nicht ausreichend. Kryolipolyse nennt sich die nun auch in Deutschland immer populärer werdende Methode, mit der unerwünschtes Fett dank Kälte endlich verschwinden soll und das ganz ohne operativen Eingriff.

Was zu schön klingt um wahr zu sein, ist in den USA schon seit 2010 eine beliebte und gängige Methode. Ob die Kardashians oder Britney Spears – in Hollywood setzt die Promielite schon seit einiger Zeit auf den Coolsculpting-Trend. Der Arzt und Kölner Coolsculpting Experte Fabian Heitmann weiß, was hinter dem Kryolipolyse-Hype steckt.

Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Kryolipolyse?

„Der Begriff setzt sich aus Krýos griechisch für Kälte, Lípos für Fett und Lýsis, das Auflösung bedeutet, zusammen und beschreibt schon sehr gut, was bei dieser Art der Fettreduktion passiert. Da die Fettzellen bei einer Temperatur von 4 Grad dauerhaft geschädigt werden, sterben diese bei der Kältebehandlung einfach ab und werden vom körpereigenen lymphatischen System abtransportiert und ausgeschieden. So kann man mit dieser Methode den Körper ganz neu formen.“

Was unterscheidet das Original Coolsculpting von vergleichbaren, günstigeren Kryolipolyse-Geräten?

„Coolsculpting unterscheidet sich in einem Punkt grundlegend von vergleichbaren Kryolipolyse-Geräten. 2010 erhielt der Hersteller ZELTIQ die Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA und ist bis heute das einzige Gerät mit dieser Zulassung. Wichtig zu erwähnen sind hierbei die Risiken, die durch billige Anbieter entstehen können. Eine Unterkühlung der Haut kann zum Beispiel zu langfristigen Gewebeschädigungen führen. Kälteverbrennungen sind beim Original Coolsculpting hingegen nicht bekannt, da sich das Gerät ausschaltet, sobald das Gewebe zu kalt wird. Daher ist eine Kühlung bis zu -13 Grad möglich. „Billige Geräte“ mit höheren Temperaturen haben oftmals nur einen geringen bis gar keinen Effekt.“

Wie genau läuft eine Coolsculpting-Behandlung ab?

„Zuerst wird der Patient individuell beraten und die zu behandelnden Stellen werden vom Arzt genau eingezeichnet. Es werden auch Vorher- Nachher-Bilder gemacht, die am Ende für einen optimalen Vergleich sorgen. Anschließend beginnt die Behandlung. Die Haut wird mit pflegenden Wirkstoffen eingerieben und mit einem speziellen Gel während der Behandlung geschützt. Danach saugt der Applikator die Problemzone je nach Behandlungsstelle mittels Vakuum ein oder er wird passgenau auf die Stelle aufgelegt. Nach 35-45 Minuten entspannen, schlafen oder lesen wird noch eine 2-minütige Massage durchgeführt, die 68 Prozent des Ergebnisses ausmacht und somit unverzichtbar ist. Danach kann der Patient wieder seinem gewohnten Alltag nachgehen ohne Einschränkungen oder Ausfallzeit. Erste Erfolge können sich in einigen Fällen schon nach 2 Wochen zeigen. Das endgültige Ergebnis zeigt sich nach ca. 12 Wochen. “

Gibt es klinische Studien oder wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass die Kältebehandlung wirklich funktioniert?

„Ja, die gibt es. Das Original Coolsculpting blickt auf 15 Jahre klinische Studien und Entwicklung sowie 6 Jahre in der kommerziellen Anwendung zurück. Mittlerweile gibt es mehr als 6 Millionen Behandelte weltweit. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass die Anzahl der Fettzellen nach einer Coolsculpting-Behandlung zurückgeht.“

Können alle Körperzonen mit Coolsculpting behandelt werden?

„Mit dem Kryolipolyse-Verfahren kann ein Großteil der Problemzonen behandelt werden. Ob Kinn, Arme, Bauch, Rücken, männliche Brust sowie die sogenannte „Banana-Role“, Innenschenkel, Knie oder „Reiterhosen“, die speziellen und ergonomisch angepassten Applikator-Aufsätze machen eine passgenaue und individuelle Behandlung möglich. “

Tut eine Coolsculpting-Behandlung weh?

„Grundsätzlich ist die Behandlung sehr schmerzarm. Einige Patienten empfinden die ersten Minuten der Behandlung als unangenehm. Auch die anschließende Massage kann ein Ziehen oder leichtes Stechen hervorrufen, das jedoch schon nach wenigen Minuten wieder vollkommen verschwindet.“

Welche Vorteile hat Kryolipolyse gegenüber einer Fettabsaugung?

„Ganz klar muss man hier die Risiken eines operativen Eingriffs erwähnen. Beim Coolsculpting ist keine Narkose notwendig. Auch der geringe zeitliche Aufwand ist positiv hervorzuheben, da eine Behandlung nur 35-45 Minuten pro Zone dauert. Zudem hat der Patient keinerlei Ausfallzeit und kann sein Fett quasi in der Mittagspause verlieren.“

Ist das Verfahren für Frauen und Männer geeignet?

„Eine Kryolipolyse-Behandlung ist für Männer und Frauen geeignet. Dennoch gibt es einige Indikationen, die sich nicht für Coolsculpting eignen. Resistentes Fett (nicht greifbares Fett), wie der klassische Bierbauch, kann nicht vom Applikator mittels Unterdruck gegriffen werden und verspricht somit auch kein erfolgsversprechendes Ergebnis. Somit ist die Gewebebeschaffenheit am Ende entscheidend, nicht aber das Geschlecht.“

Welche Nebenwirkungen können bei einer Kryolipolyse-Behandlung auftreten?

„Die Nebenwirkungen beim Coolsculpting sind sehr gering. Einige Patienten haben nach einer Behandlung blaue Flecken an den behandelten Stellen. Zudem kann ein Berührungsschmerz und Taubheitsgefühl an der Problemzone entstehen. Eher selten sind Kreislaufprobleme kurz nach der Behandlung.“

Mit welchen Kosten müssen Patienten rechnen?

Die Kosten richten sich gerade bei dieser Art der Behandlung sehr nach den Wünschen und Vorstellungen der Patienten. Man kann sagen, dass eine Zone in etwa zwischen 550 und 700 Euro liegt. Je mehr Zonen ein Patient jedoch behandeln lässt, umso kleiner wird der Preis für eine Zone die der Patient behandeln lässt.“