Entrechtung schwuler Väter?

Der Antrag der Grünen zu Regenbogenfamilien im Landtag von NRW wird vom Bundesvorsitzende der Liberalen Schwulen und Lesben, Michael Kauch, kritisch gesehen. Seiner Auffassung nach wollen die Grünen, dass die Ehegattin der Mutter eines Kindes automatisch auch rechtliche Mutter des Kindes wird. Dabei ersetze dieser Antrag die heteronormative Kopie des Stereotyps "Vater-Mutter-Kind" durch das Stereotyp "Mutter-Mutter-Kind". Schwule Väter in Regenbogenfamilien kämen in dem Konzept der Grünen nicht vor.

Nach geltendem Recht können Mutter, Co-Mutter und Vater entscheiden, ob eine Stiefkind-Adoption durchgeführt wird, mit der der Vater das Verwandtschaftsverhältnis zum Kind aufgibt. Dieses Wahlrecht würden die Grünen diesen Regenbogenfamilien nehmen. Das Familienrecht muss Antworten auf unterschiedliche Formen von Regenbogenfamilien geben. Eine alleinige Fixierung auf das Modell "Mutter-Mutter-Kind" springt zu kurz.

Das haben in diesem Jahr auch der Verbandstag des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD) und die Expertengruppe zum Abstammungsrecht beim Bundesjustizministerium so gesehen.Wenn ein Vater Verantwortung übernehmen möchte, darf er nicht schlechter gestellt werden als heute. Zu einer umfassenden Lösung für die Rechtsprobleme in Regenbogenfamilien gehörten die Ermöglichung rechtlicher Mehrelternschaft und die Zulassung von Elternschaftsvereinbarungen vor der Zeugung.