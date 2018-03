Der Düssel-Cup ist das schwul-lesbische Multisportturnier in Düsseldorf, organisiert von Düsseldorfs schwul-lesbischen Sportvereinen VC Phönix, Düsseldorf Dolphins und Weiberkram. 2018 werden rund 900 Sportler aus ganz Europa in der Landeshauptstadt erwartet, die am Wochenende vor Ostern (23.-25.März) in über 10 Sportarten antreten und um Medaillen und Pokale kämpfen. Sowohl die sportlich Ambitionierten, als auch die Spaß- und Freizeitsportler, können sich beim Düssel-Cup austoben, denn der Düssel-Cup steht bereits seit mehr als einer Dekade unter dem Zeichen der Begegnung und des sportlich-fairen Wettkampfes.

Neben den Wettkämpfen am Freitag und am Samstag steht natürlich auch die Sportlerparty im Rampenlicht: Unter anderem werden wieder die beliebten DJs Yvonne Touché (Charts, Classics) und DJ Crash (HipHop, Funk) nicht nur die Sportler vom Düssel-Cup ins ZAKK locken und die Menge zum feiern bringen.

www.duessel-cup.de