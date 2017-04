Dortmund hat den Rosa Mittwoch wieder!

× 1 von 5 Erweitern RB1 × 2 von 5 Erweitern RB3 × 3 von 5 Erweitern RB4 × 4 von 5 Erweitern RB6 × 5 von 5 Erweitern RB7 Prev Next

Der rosa Mittwoch hatte in Dortmund jahrelang Tradition und TADA! - er ist wieder da. Es sollen sogar schon Kölner gesichtet worden sein, die am Mittwoch Abend mit dem Schöner-Tag-Ticket zu fünft die Domstadt verlassen um, im direkt am Hauptbahnhof gelegenen Red Beatz, den einen oder anderen Gast aus dem Sauerland aufzureißen.

"Wir freuen uns über jeden Gast, auch über Kölner", sagt der Inhaber, und die gleichermaßen insgeheime Puffmutter vom Red Beatz, Ferid Ben Rhouma und lacht. "Ich habe ja selbst jahrelang in Köln gelebt und in der Szene dort gearbeitet. Der Rosa Mittwoch ist jetzt einer unserer coolsten Tage hier in der Woche. Das Red Beatz ist tagsüber ein modernes Café mit Mittagstisch und leckeren selbstgemachten Kuchen aber Abends holen wir dann die Cocktails raus, wenn Kölner anreisen auch schon mal nachmittags."

Täglich wechselnde Angebote, wie die "Golden Girls Nacht" am Dienstag mit Free Cheescake für die Gäste und wechselnden DJs am Wochenende, zeigen dass eine queere Bar auch im Ruhrgebiet funktionieren kann. Hier treffen sich die Community, ihre Freunde und Freundinnen und manchmal verirrt sich auch der ein oder andere Dortmunder Kumpel ins Red Beatz - und bleibt.

"Wir sind hier in der Nachbarschaft super aufgenommen worden. Wir haben bisher keinerlei Beschwerde bezüglich der Nachtruhe bekommen, und das liegt nicht daran, dass hier nicht gefeiert wird", erzählt Ferid uns weiter. "Im Sommer können wir die Außengastronomie so lange auflassen, bis der letzte Gast nach Hause will. Die Lage hier ist perfekt."

Das Red Beatz setzt auf Qualität und arbeitet mit lokalen Zulieferern.

"Unsere Currywurst kommt von meiner Lieblingsmetzgerin von um die Ecke", sagt Ferid stolz.

Ferid ist Vollblut-Gastronom und hat mit Hilfe seines Ehemanns das Red Beatz aufgebaut. Ein sympathisches Team unterstützt ihn dabei. Wer also einmal am Dortmunder Hauptbahnhof stranden sollte, bitte nicht gleich in Panik verfallen! Geht bei Ferid Cocktails trinken und vielleicht habt ihr ja Glück und es ist grad Mittwoch.