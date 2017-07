DIES UND DAS

LSVD Forderungen an neue Landesregierung

Die künftige CDU-geführte Landesregierung darf vor gesellschaftlicher Vielfalt nicht die Augen verschließen. Der Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt muss auch in der neuen Legislaturperiode fortentwickelt und finanziert werden. Zivilgesellschaftliche Vereine müssen in diesem Prozess eingebunden werden. Die Arbeit der LGBT-Verbände, Beratungsstellen und Initiativen in den Bereichen Selbsthilfe, Akzeptanzförderung, Antigewaltarbeit, Coming-out-Arbeit für Menschen mit Migrationsgeschichte und Beratung von Diskriminierungsopfern, sowie Beratung und Unterstützung von Regenbogenfamilien muss auch unter der Leitung des designierten Ministerpräsidenten Armin Laschet weiter eine Förderung erfahren.

Queerblick

NRW ist das Bundesland mit den meisten Jugendgruppen für schwule und lesbische Jugendliche. Dennoch haben viele Angst, eine solche Gruppe zu besuchen. Deshalb hat die Fachstelle der Queeren Jugend NRW in einem Projekt mit queerblick Jugendgruppen zwischen Rhein und Weser vorgestellt. Sie sollen den Alltag in diesen transparent machen und somit Ängste vorm Besuch abbauen. Insgesamt sind 9 Videosteckbriefe entstanden. Diese können ab sofort auf www.queer-jugend.nrw angesehen werden.

Mister Fetish NRW

Robby Schnabl ist der neue Mister Fetish NRW. Der 38-jährige Versicherungsfachwirt lebt seit 20 Jahren in Köln und freut sich darauf, in seinem Amtsjahr eigene Schwerpunkte setzen zu können. Er konnte mit seinem sehr persönlichen Auftritt die Herzen der meisten Fetischmänner für sich gewinnen, die sich in rekordverdächtiger Zahl auf der MS Willi Ostermann eingeschifft hatten. Platz zwei ging an Kurt Braun aus Köln, Sigi Cording aus Dortmund wurde Dritter.