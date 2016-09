Deutsche Bank und Rewe spenden

Beim diesjährigen Christopher Street Day in Köln am 3. Juli 2016 nahmen auch Mitarbeiter und Kunden der Deutschen Bank sowie Familienangehörige teil – und fuhren bei der Parade erstmals auf einem eigenen Truck mit. Dabei wurde fleißig für die Kölner Beratungseinrichtung rubicon e.V. gesammelt. Durch die Ticketerlöse für die Mitfahrt auf dem Truck sowie zwei „Social Days“, das konzernweite Programm der Deutschen Bank zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiter, kamen insgesamt 4.525 Euro zusammen.

Damit bekräftigt die Deutsche Bank ihr Engagement für eine auf Vielfalt und Integration ausgerichtete Kultur und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld. Insgesamt waren 45 Teilnehmer auf dem CSD-Wagen und setzten ein Zeichen für ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander unter dem Motto „Es braucht viele Farben für einen Regenbogen“. Mit „dbPride" gibt es in der Deutschen Bank seit 15 Jahren ein Mitarbeiternetzwerk lesbischer, schwuler, bi- und transsexueller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch die Lebensmittelkette ReWe hat die Erlöse ihres diesjährigen CSD-Wagens gespendet. Das Netzwerk SchLau NRW und das Anyway erhielten beide jeweils EUR 828. SchLau NRW setzt sich in Schulen gegen Homophobie ein, indem junge Lesben und Schwule direkt in die Klassen gehen und sich mit Schülern unterhalten. Den Schick übergab der Sprecher der hausinternen LGBT Gruppe di.to, Frank Bartels, an den Landeskoordinator Benjamin Kinkel.