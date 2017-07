Deutsche Bank für rubicon

× Erweitern Deutsche Bank rubicon

Mitarbeiter der Deutschen Bank unterstützen anlässlich des in Köln den Verein rubicon. Dabei wurde der Beratungseinrichtung am 5. Juli eine Spende in Höhe von 4.150 Euro übergeben. Möglich gemacht wird die von der Deutschen Bank Stiftung West getragene Aktion durch die Teilnahme zahlreicher Mitarbeiter der Deutschen Bank gemeinsam mit ihren Kunden und Familienangehörigen. Die Spendensumme speist sich aus dem Kartenkauf für einen Platz auf dem großen Demonstrationswagen.

„Wir engagieren uns gerne ehrenamtlich für den Verein, weil er sich für Vielfalt und gegen Diskriminierung in Nordrhein-Westfalen stark macht. Ich bin stolz darauf, dass wir gemeinsam einen positiven Beitrag leisten können und mit einem Deutsche Bank Truck am CSD in Köln Flagge für Vielfalt zeigen“,Matthias Buck, Sprecher der Regionalen Geschäftsleitung West.

Durch die Spendeneinnahmen aus dem Kartenverkauf und dem Mitarbeiterengagement konnte die Deutsche Bank im vergangenen Jahr erfolgreich ein Seminar für LGBT-Jugendliche durchführen. In diesem Jahr unterstützt die Bank das „Kleine Regenbogenkünstler*innen“-Projekt, das sich an Kinder richtet, die aus Regenbogenfamilien stammen und im Raum Köln wohnen. Das Angebot umfasst eine vielfältige Arbeitsgemeinschaft, die sich besonders den Themen Kunst und Ausdruck widmet.