Das schwule Leben feiern

CSDs sind mehr, als die enge Definition einer politischen Demonstration hergibt. Stets sind sie auch ein sichtbares Zeichen für die pure Existenz der schwul-lesbischen Community und für deren innere Vielfalt. Nicht zuletzt feiern sie das Leben – und sind daher perfekte Reiseanlässe. Alle weltweiten Prides gibt es unter www.blu.fm/pride

Hamburg

Die Hansestadt feiert HafenGAYburtstag

Im Mai 2018 feiert Hamburg wie jedes Jahr den Geburtstag seines Hafens, der vor 829 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Die schwul-lesbische Community der Hansestadt lässt sich diese Partygelegenheit natürlich nicht entgehen, kapert das Event und lädt zum HafenGAYburtstag. Der ist seit 2014 fester Bestandteil des Hafengeburtstags. Damit die Schwulen und Lesben unter den rund eine Million Besuchern nicht untergehen, organisieren die Veranstalter ein eigenes Areal neben der Fischauktionshalle, mit tollem Blick auf die Elbe, die Schiffsparaden und das Geburtstagsfeuerwerk. Für Unterhaltung sorgen DJs aus der Community, Show-Acts und Auftritte von Musikern. Ein Höhepunkt: Der ESC aus Lissabon wird am Samstagabend live übertragen. Am Sonntag bietet sich zudem die Gelegenheit, mit der Harbour Pride Cruise an einer exklusiven Begleitfahrt zur Auslaufparade teilzunehmen.

Harbour Pride

10. bis 13. Mai 2018

www.harbour-pride.de

Berlin

Pride-Woche mit Stadtfest und CSD

Der Berliner CSD feiert in diesem Jahr runden Geburtstag. Vor vierzig Jahren, am 30. Juni 1978, zogen zum ersten Mal ein paar wenige hundert Lesben, Schwule und deren Freunde durch die Straßen Westberlins. Heute dagegen ist der Berliner CSD längst ein Massenereignis mit mehr als einer halben Million Teilnehmer. Unter dem diesjährigen Motto „Mein Körper – meine Identität – mein Leben“ führt die Demonstration vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor, wo auch die Abschlussveranstaltung stattfindet. Bereits eine Woche zuvor feiert der Regenbogenkiez am Nollendorfplatz sein traditionelles Stadtfest und läutet damit die Berliner Pride-Woche ein. Mit zahlreichen Ständen informieren queere Vereine über ihre Arbeit, auf Bühnen wird für Unterhaltung gesorgt, vor allem aber ist das Stadtfest Berlins beste und beliebteste Möglichkeit zum Sehen und gesehen werden.

Stadtfest Berlin

21. und 22. Juli 2018

www.stadtfest.berlin

CSD Berlin

28. Juli 2018

www.csd-berlin.de

Amsterdam

Stolz auf allen Kanälen

Für viele ist der Pride Amsterdam der schönste CSD der Welt. Tatsächlich ist die Stimmung einmalig, wenn bunt geschmückte Boote über die Grachten fahren und die Botschaft von Liebe, Akzeptanz und Gleichberechtigung verbreiten. Getanzt und gelacht wird natürlich nicht nur auf den Booten, sondern auch an den Ufern, an denen hunderttausende Schaulustige, oft fantasievoll verkleidet, ihre eigene Party steigen lassen. Wer einen guten Platz ergattern will, sollte allerdings früh da sein, oder – noch besser – einen guten Freund in Amsterdam haben, dessen Boot zufälligerweise in der richtigen Gracht liegt. Auch in den Tagen zuvor leuchtet die Stadt dank zahlreicher queerer Events bereits in Regenbogenfarben. Zum Abschluss wird auf Amsterdams großem Platz, dem Dam, gefeiert.

Pride Amsterdam

28. Juli bis 5. August 2018

www.pride.amsterdam

Brüssel

Politik und Party im Gleichgewicht

Dass der in Brüssel gefeierte Belgian Pride Politik und Party aufs Beste verbindet, war schon länger bekannt. Tagsüber zieht der farbenfrohe Demonstrationszug durch die Straßen der belgischen und gleichzeitig europäischen Hauptstadt, abends wird in den Kneipen des kleinen Homo-Viertels rund um die Rue du Marché au Charbon bei belgischem Bier gequatscht. Für Partyhungrige lohnt ein Besuch in Brüssel in diesem Jahr ganz besonders, denn auch die Circuit-Party La Demence verlegt ihr größtes Event vom Herbst in den Mai. Am Freitag und am Sonntag steigen die Opening- bzw. Closing-Partys im Fuse Club, während die riesige Hauptparty am Samstag das Palais 12 im Brüsseler Messezentrum in Beschlag nehmen wird. Über ein Dutzend DJs, darunter Pagano, Chris Bekker und Ben Manson, sorgen garantiert für beste Circuit-Stimmung.

Belgian Pride

18. bis 20. Mai 2018

www.pride.be

Zum Life Ball nach Wien

Der Life Ball in der österreichischen Hauptstadt feiert sein 25. Jubiläum mit einer fulminanten Eröffungsshow am Wiener Rathausplatz. Wieder werden freche, bunte und extravagante Kostüme den Red Carpet bevölkern. Außergewöhnliche Live-Auftritte, fantasievolle Styles dienen dem guten Zweck und einer ausgelassene Partystimmung. Das weltweit größte AIDS Charity Event verspricht unter dem Motto "Eine Hommage an The Sound of Music" besonders unterhaltsam zu werden.

Bereits zum siebten Mal bildet das LIFE+ CELEBRATION CONCERT am Freitag, 1. Juni 2018 den eleganten Auftakt des Life Ball-Wochenendes. Mit den Tenören Jonas Kaufmann, Andreas Schager, der Mezzosopranistin Elena Maximova und den Sopransängerinnen Hila Fahima und Kristin Lewis stellen sich internationale Opernstars in den Dienst der Sache und erheben ihre Stimmen zugunsten HIV/AIDS-Betroffener. Begleitet werden sie vom Wiener KammerOrchester unter der Leitung von Azis Sadikovic und dem Philharmonia Chor Wien unter Leitung von Walter Zeh.

Für den 1. bis 3. Juni gibt es ein Wochenendpaket im Hotel Daniel, bei dem diverse Tickets bereits enthalten sind. Dazu gehören das exklusive Pre-Opening im Hotel Le Méridien (Life Ball Family Empfang) sowie das reguläre Ticket für den Life Ball am Samstag mit Überschreiten des Red Carpets nach den Prominenten.

Life Ball

bis 3. Juni 2018

www.lifeplus.org