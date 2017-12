Der Ball rollt weiter

× Erweitern VVG Köln CTC Köln

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der Come-Together-Cup e.V. einstimmig die Auflösung des Vereins beschlossen. Grund dafür ist das Auslaufen des Lizenzvertrages zwischen dem Verein und CTC-Initiator. Andreas Stiene, der bereits jetzt das beliebte Turnierkonzept mit dem Veranstalter Sebastian Lange und seiner Agentur „local 10“ in weiteren Städten umsetzt, möchte das Benefizturnier auch in Köln wieder selbst ausrichten.

Mit der Vereinsauflösung fällt das Vereinsvermögen satzungsgemäß zu je 50 Prozent an die Aidshilfe Köln e.V. und anyway e.V. Für 2017 werden jeweils 10.000 Euro an die beiden benefizbegünstigten Vereine ausgeschüttet. Weitere Vermögensrücklagen werden nach Ende der Abwicklungsphase abschließend dann auch noch an die bisher begünstigten Vereine ausgeschüttet. Auch in Zukunft, so Stiene, werden gemeinnützige Vereine von der Benefizausrichtung des CTC profitieren.