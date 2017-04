CSD 2017 – KLuST macht weiter!

× Erweitern CSD KLuST Köln

Wie überraschend bekannt wurde, bleibt der KLuST Veranstalter des ColognePride und wird darüber hinaus aus eigener Kraft die Entschuldung des Vereines betreiben.

Der dem Vorstand vom „Lenkungsteam“ empfohlene Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde vom zuständigen Insolvenzrichter nicht angenommen. Stattdessen empfahl er allen Beteiligten, in Absprache mit den Gläubigern die Rettung des Vereins, die Wahrnehmung seiner Aufgaben und vor allem die Einhaltung der Verträge.

Die größten Gläubiger haben bereits unter Vermittlung der KLuST Vorstände Monika Borth, Guido Richter und Joerg Altenrath ihre Bereitschaft zu einer Entschuldung bekundet.

Die von der „Bild“ angekündigte Rettung durch die Stadt Köln scheint somit nicht notwendig zu werden. Angeblich hatte die Oberbürgermeisterin Henriette Reker einem Bündnis von Szene-Vereinen 25.000 Euro für die Weiterführung versprochen. Der Pressesprecher der Stadt Köln, Gregor Timmer bestätigte „konstruktive Verhandlungen“ mit einer Initiative aus der Kölner Community. Die Summe von 25.000 Euro bestätigte Timmer nicht. Geplant war mit dem Geld eine gemeinnützige GmbH, in die das Geld als Gründungskapital hätte einfließen könnte. Dem Kulturprogramm wäre das Geld nicht

zu Gute gekommen. Weitere Mittel zur Finanzierung seitens der öffentlichen Hand sind trotzdem geboten. So ist beispielsweise eine Partizipation an der „Kulturförderabgabe“ der Stadt Köln künftig unerlässlich. Durch einen Zuschlag von 5% auf die Übernachtungskosten fließt dem Kulturetat der Stadt ein hoher einstelliger Millionenbetrag zu.

Vom 10. – 12. März tagte der CSD Deutschland e.V. in der Akademie Waldschlösschen. Neben dem Austausch über Finanzierungsmöglichkeiten, technischen Details und anderem Organisatorischem für die Pride-Saison und der Vernetzung wurde eine Mailingaktion an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages lanciert, die forderte noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf zur Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare zu verabschieden. Für Köln nahmen KLuST-Vorstand Guido Richter und Beirat Andrii Balakhovskyi am Treffen teil.