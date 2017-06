CSD-Ticket des VRS

Damit die Gäste ausgelassen feiern und trotzdem mobil sein können, bieten der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und seine Verkehrsunternehmen Besuchern ein unschlagbar günstiges Ticketangebot: das CSD-Ticket.

Damit können Partyhungrige drei Tage lang nicht nur kreuz und quer durch Köln, sondern auch im erweiterten VRS-Netz fahren. Und zwar von Freitag, 7. Juli, ab 14 Uhr bis Sonntag, 9. Juli (Betriebsschluss/3 Uhr nachts). Das CSD-Ticket kann bereits seit dem 1. Juni gekauft werden - entweder als HandyTicket oder als Online-Ticket. Im VRS-Ticketshop kostet es 18,70 Euro, auf alle über das Smartphone gebuchten CSD-Tickets gibt es zusätzlich einen dreiprozentigen Rabatt.

Damit die Besucherströme problemlos die große CSD-Parade am Sonntag erreichen, setzen der Nahverkehr Rheinland und die Verkehrsunternehmen DB Regio NRW sowie National Express außerdem an diesem Tag zusätzliche Züge ein. So fahren Sonderzüge des RE 1 aus Richtung Dortmund über Düsseldorf nach Köln. Zusätzliche Fahrten sowie Kapazitätsanpassungen gibt es auch für die RB 48 aus Wuppertal.

www.vrs-ticketshop.de