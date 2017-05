Der CSD Düsseldorf findet dieses Jahr vom 26. - 28. Mai 2017 auf dem Johannes-Rau-Platz statt. Direkt am Rhein und der Promenade gelegen wird auch das Straßenfest den Besuchern jede Menge Freizeit- und Urlaubsfeeling vermitteln, denn hier kann man teilweise die Info- und Versorgungsstände barfuß besuchen. Das Motto „GEHT NICHT - GIBT'S NICHT!" gilt nicht nur an diesem Wochenende, sondern insbesondere vor den Wahlen in NRW und dem Bundestag im September.