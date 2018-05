× Erweitern Fetish Pride

Zum 13. Mal veranstaltet Rheinfetisch e.V. zu Pfingsten den Cologne Fetish Pride.

Die offizielle Eröffnung ist am Donnerstag, 17. Mai, ab 20 Uhr im JAIL. Die Kandidaten zum Mr. Fetish NRW werden sich am Freitagabend, 18. Mai, ab 22 Uhr im Pullermanns dem Publikum vorstellen. Anschließend gibt es an gleicher Stelle die "COLOURco XXL" als Eröffnungsparty. Am Samstag, 19. Mai, startet um 13 Uhr die Rheinfetisch City-Tour, eine Stadtführung der etwas anderen Art mit dem lokalen Helden “Pitterman“. Sie geht ab 15 Uhr nahtlos über in den Rheinfetisch-Presse- und Sektempfang im MGW. Dabei werden sich die Kandidaten zur Wahl des Mr. Fetish NRW 2018 sowie die nationalen und internationalen Titelträger keinesfalls zugeknöpft der Öffentlichkeit präsentieren. Erstmals im Programm ist ein Fetischflohmarkt. Dieser findet am Pfingstsonntag, 20. Mai, von 13 bis 16 Uhr im JAIL statt. Wer schon immer wissen wollte, woher Rheinfetisch seinen Namen hat, kann sich im exklusiven Rahmen der Fetish Boat Party auf der MS Willi Ostermann aufklären lassen. Boarding für die Fetish Boat Party ist um 17 Uhr an der Anlegestelle 7 (Hohenzollernbrücke). Munter weiter gefeiert wird anschließend bei der "Twisted"-Party im Station 2b.