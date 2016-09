Benefiz-Veranstaltung von queer salam

Am Freitag den 16. September findet um 21.00 Uhr im Barcelon ein Benefiz-Konzert mit Seyran Ismayilkhanov statt. queer salam ist ein eingetragener Verein für schwul-lesbische Flüchtlinge.

Queer Salam

Die Idee wurde geboren, als einige ehrenamtliche Helfer am Flughafen Köln-Bonn die ankommenden Flüchtlinge begrüßt und betreut haben. Seyran ist ein aserbaidschanischer Singer-Songwriter, der seit 2005 in Köln lebt. In seiner Musik verschmilzt Pop und orientalischen Musikeinflüsse. Schlager- und Pop-Songs enthalten Klänge aus unterschiedlichen Regionen nicht nur Europas. Im Jahr 2014/15 hat Seyran sein erstes deutschsprachiges Album „ Nur die Liebe zählt“ mit Liedern über Liebe und Sehnsucht produziert.

www.queersalam.cologne

