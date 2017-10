Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Adventskalender für einen guten Zweck, unterstützt von lokalen Betrieben wie Amadeus, Badehaus Babylon Cologne, Baustelle 4U, Birkenapotheke, Deck 5, Praxis für Physiotherapie Frank Burkert, HomOriental, Jot Jelunge, Kleine Glocke, Küchen-Loft, Liebeshaar, MGW, STATION 2B, POMMES IMPERIVM und Westgate-Apotheke. Der Adventskalender ist diesesmal mit Original Lindt Schokolade gefüllt und beinhaltet zudem 24 Gutscheine, Rabatte oder andere Überraschungen im Gesamtwert von über 260 Euro und ist für 13,50 Euro in den Betrieben erhältlich. 2 Euro eines jeden verkauften Kalenders gehen in diesem Jahr an das anyway.