Homosexuellenverfolgung im Ruhrgebiet

Wie die Homosexuellenverfolgung durch Polizei und Justiz nach 1945 aussah, dokumentiert die Ausstellung „Liberales Hamburg?“, die der Verein Rosa Strippe e.V. vom 5. Mai bis zum 2. Juni im Bildungs- und Verwaltungszentrum der Stadt Bochum am Gustav-Heinemann-Platz 2-6 zeigt. Sie wird ergänzt durch Beispiele aus dem Ruhrgebiet, die die Kontinuität der Verfolgung zeigen.

Schätzungen gehen von 5.000 bis 15.000 Homosexuellen in den Konzentrationslagern während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft in Deutschland zwischen 1933 und 1945 aus. Nach 1945 setzte sich auch die juristische Verfolgung bis 1969 in der Bundesrepublik unvermindert fort. Erst 1969 wurde die nationalsozialistische Fassung des §175 entschärft und einvernehmliche Beziehungen zwischen erwachsenen Männern damit straffrei. Im Jahr 1994 wurde der § 175 im Zuge der Wiedervereinigung insgesamt aufgehoben.