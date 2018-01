30 Jahre AIDS-Beratung in den Gesundheitsämtern

× Erweitern Blutprobe

Die AIDS-Beratungsstellen an den nordrhein-westfälischen Gesundheitsämtern haben eine positive Bilanz ihres Einsatzes gegen HIV und AIDS gezogen. „Die vor 30 Jahren befürchtete AIDS-Epidemie ist Gott sei Dank ausgeblieben“, sagte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in seinem Grußwort auf der Jubiläumstagung. Gleichwohl – so der Minister weiter – müsse die Zahl der Neuinfektionen weiter gesenkt werden. Deshalb seien die Beratungsangebote der Gesundheitsämter wichtiger denn je. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die HIV- und AIDS-Beratung in den Gesundheitsämtern durch Qualifizierungsmaßnahmen und landesweite Aufklärungs- und Beratungsmaterialien.

Den Festvortrag auf der Jubiläumsveranstaltung hielt Prof. Dr. Rita Süssmuth. Als damalige Bundesgesundheitsministerin hatte sie vor 30 Jahren mit dem „Sofortprogramm der Bundesregierung zur Bekämpfung von AIDS“ eine Kehrtwende in der Präventionspolitik vollzogen. „Mir war von Anfang an klar, dass wir die Krankheit bekämpfen müssen – und nicht die Kranken“, so Süssmuth. „Wir mussten weg von Stigmatisierung, von Zwang und Meldepflicht.“

Alle Angebote zu Prävention, Beratung, Test und Untersuchung werden ungebrochen und mit steigender Tendenz von Personen aus allen Bevölkerungsgruppen wahrgenommen. Dazu gehören neben Männern mit Mann-Mann-Kontakten auch Frauen und Männer in der Sexarbeit sowie Menschen aus Ländern, in denen Sexualität – insbesondere gleichgeschlechtliche Sexualität – tabuisiert oder sogar verboten ist. Im Jahr 2016 fanden allein in 24 Gesundheitsämtern über 50.000 Beratungskontakte zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen statt und in 900 Projekten, Veranstaltungen, Fortbildungen und Fachberatungen weitere 35.000 Gesprächskontakte.