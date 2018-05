× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain Kuchen

Viele viele besondere Partys und Events hat die Station 2B schon erlebt. Vom Bärentreffen bis hin zur twinkigen Sk8erboyparty war beinahe alles an Spaß und Fetisch dabei. Zeit sich mal selbst zu feiern! Das tut die Station 2B heute und bringt ihre eigene Geburtstagsparty mit DJ in vielen Specials an den Start. Happy Birthday! *nj

26.5., 12 Jahre Station 2B, Station 2B, Pipinstr. 2, Köln, 22 Uhr