SHOW: YOU BETTER WERQ!

Die Stars aus RuPaul’s Drag Race werden in diesem Jahr gleich auf drei deutsche Städte losgelassen und bringen ihren eigenen und einzigartigen Mix aus Glamour, Show, Burleske und Humor mit, dem – vor lauter Lachtränen – garantiert nur der wasserfesteste Mascara standhalten wird.

„WERQ The World“ heißt das Thema der Show, und keine Geringere als Staffel-6-Siegerin Bianca Del Rio führt in Hamburg und Köln durchs Programm. In Berlin lässt sich RuPauls Busenfreundin Michelle Visage diese Ehre nicht nehmen. Mit dabei: Kultqueens Shangela („Halleloo!“), Detox, Alyssa und Latrice, je nach Spielort auch noch Alaska, Trinity und Violet sowie Staffel-9-Stars Peppermint und Aja. Für Fans ein absolutes Muss – für alle anderen eine Chance, zum Fan zu werden.

Berlin: Admiralspalast, 11.6., Köln: Gloria Theater, 16.6., Hamburg: Docks, 17.6., Tickets: www.werqtheworld.com