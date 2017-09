Traumhaft schlafen

× 1 von 2 Erweitern Wolfes1 × 2 von 2 Erweitern Wolfes2 Prev Next

Wolfes & Wolfes ist das Fachgeschäft für eine Vielzahl von modernen, formschönen Betten aus Massivholz und einem breiten Angebot an handgefertigten Naturmatratzen aus hochwertigen, schadstoff-kontrollierten Materialien. Das Sortiment umfasst neben der Thematik des Schlafens auch eine große Auswahl an japanischer Einrichtung, die ebenso dem Anspruch an Schönheit, Harmonie und Qualität gerecht werden.

Gerade bei Betten ist die Beratung mit viel Zeit verbunden, um auf die individuellen Probleme und Wünsche der Kunden einzugehen. So findet jeder seine optimale Matratze oder sein Traumbett. Dabei kann man auch auf zehn Naturlatexmatratzen und Futons Probe liegen und zwischen medium bis fest wählen. Dabei sollte jede Matratze eine gewisse Grundfestigkeit besitzen, da der menschliche Organismus ein ständiges Feedback zur Wahrnehmung seiner Körperkonturen benötigt. Auch im Schlaf sollte die natürliche Bewegung des Muskel-, Sehnen- und Bänderapparates angeregt werden. Der Schlafende sollte nicht in einer Haltung gefangen bleiben, wie dies in zu weichen Matratzen der Fall sein kann.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den gesunden Schlaf ist ein gesundes Mikroklima im Bett. Zu hohe Luftfeuchte bringt den Körper ins Schwitzen, mangelnde Sauerstoffzufuhr behindert ebenfalls die Regeneration des Organismus. Deshalb sind die

Matratzen so aufgebaut, dass sich eine klimaregulierende Schicht direkt unter dem Matratzenbezug befindet. Dieser Klimagürtel gewährleistet auch bei stärkeren Latexkernen noch eine ausreichende Belüftung.

Da der menschliche Körper seine Temperatur durch Abgabe von Wasserdampf reguliert, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit zwischen Matratze und Bettdecke gering zu halten. Dies geschieht vor allem durch dicke Lagen aus Schafschurwolle in Kombination mit Rosshaar oder Kokos. Nachhaltige, schadstofffreie Produkte sind dabei besonders wichtig.

Der menschliche Körper braucht keine der vielen Hilfs- und Stützeinrichtungen, wie sie häufig als unabdingbare Errungenschaften bei den Matratzen angepriesen werden. Die modernen bewegungstherapeutischen Erfahrungen zeigen, dass man den Körper auf einfache und natürliche Weise verändern und den unterschiedlichsten Liegebedingungen anpassen kann. Gerade im Liegen ist der Körper in der Lage, auf vielfältige Reize zu reagieren. Das Liegen ermöglicht nicht nur die Entspannung der Muskeln, die den Körper sonst gegen die Schwerkraft aufrechthalten, sondern auch eine Neuabstimmung der Bewegungsorgane.

