Kölns Mode- und Designevent

Bald ist es soweit: am 10. Juni geht Kölns größtes Mode- und Designfestival le bloc in die nächste Runde. 50 Shops, Labels, nationale und lokale Designer verwandeln das Belgische Viertel in einen riesigen Pop- up-Store. Dabei trifft Green Fashion auf Glamour, Veedelskultur auf Urban Chic, Kunstliebhaber auf Fashionista. Bei le bloc können Modefreunde neue Stores und Trends aufspüren oder die Favourites unter den Läden entdecken.

Der Supermarkt, Kölns beliebtester Designmarkt, wird im Parkhaus an der Maastrichter Straße seine le bloc Premiere feiern. Die große Modenschau wird auch in eine neue spektakuläre Location verlegt. Wo genau der blocwalk stattfindet, wird eine große Überraschung. Neuigkeiten dazu gibt's auf lebloc.de