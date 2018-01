Designer Andreas Gran für Tiger of Sweden

× 1 von 4 Erweitern ToS-Lookbook-AW17 × 2 von 4 Erweitern ToS-Lookbook-AW17 × 3 von 4 Erweitern ToS-Lookbook-AW17 × 4 von 4 Erweitern ToS-Lookbook-AW17 Prev Next

Schon seit Juli konnte man die Mode für den Herbst und Winter 2017/2018 des schwedischen Modelabels kaufen. Und jetzt macht es Sinn.

„Die Anzüge sind so geschnitten, dass sie ausgezeichnet sitzen und Komfort bieten – perfekt für einen Tag unterwegs in der Stadt“, verrät der Designer. Ja, die Passform ist das, was bei Tiger of Sweden immer überzeugt, irgendwie kennen sie ihre Kunden ganz gut, diese skandinavischen Textilkreativen.

Inspiration war die amerikanische Kunst-Pionierin Georgia O’Keeffe. Ihr „androgyner, monochromer Stil der Zwanziger inspirierte die auf Figur geschnittenen Hosenanzüge dieser Saison. Die Silhouette ist maskulin, erhält aber durch die knapp geschnittenen Anzugjacken, in Kombination mit Hosen in Zigarettenform oder weitem Schnitt, einen soften Touch“. 1 a. *rä

http://tigerofsweden.com/de/