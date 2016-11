Pride Gala

2016 tritt die „ColognePride Gala“ unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, in die Fußstapfen der Aids Gala. Am 1. Dezember 2016 heißt es „Leinen los“ für die ColognePride Gala 2016 mit frischem Konzept und neuer Location. Auf der MS RheinEnergie (Anleger Heumarkt) führt Moderatorin Gayle Tufts begleitet von einer Live-Band durch einen fröhlichen, besinnlichen und abwechslungsreichen Abend. Wir freuen uns auch auf unsere eigene Haus LIVE Band, der jungen Kölner Band „flin“. Ein weiteres Highlight wird der Auftritt von Schlagerstar IREEN SHEER sein. Mit der ColognePride Gala möchte der KLuST dieses Jahr drei Projekte der Kölner Community unterstützen: Die „Rainbow Refugees Welcome Support Group“, BISS sowie das Dirk-Bach-Haus.

Höhepunkt der glamourösen Gala wird die Verleihung des „ColognePride Tribute“, einer Auszeichnung für Menschen, die sich um Integration und Inklusion verdient gemacht haben. Erster Preisträger ist Markus Ritterbach (Präsident Festkomitee Kölner Karneval und Vizepräsident 1. FC Köln). Als Gratulanten haben sich bereits die Stattgarde Colonia Ahoj sowie die Funky Marys angemeldet.

Während des Bühnenprogramms der ColognePride Gala (bis ca. 22:15 Uhr) liegt die MS RheinEnergie am Kai, zur After-Show-Party legt das Schiff ab und ist gegen 1.00 Uhr wieder zurück.