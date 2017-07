Auch in 2017 präsentiert Xtreme! wieder ein DJ Line-Up der Extraklasse. Für eine volle Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden sorgen in diesem Jahr: Farrius (DAMAGE Amsterdam), Mister Mola (La Demence Brussels) Mike J. (Green Komm Cologne).

Nicht nur im Outdoorbereich sondern auch auf der Tanzfläche geht es traditionell jedes Jahr heiß her. Dabei herrscht eine men only Einlassregel. Außerdem muss ein Dresscode (Leather / Rubber / Skin / Army / Uniform / Sportswear & Sneakers) eingehalten werden. Aber auch jeder andere Fetisch ist gerne gesehen, auch wenn dieser nicht explizit aufgeführt ist. Straßenkleidung wird nicht akzeptiert. Zum vierten Mal öffnet die Station2B die Tore für die XTND, die offizielle Afterhour der Xtreme! Auch in diesem Jahr ist Partner Badehaus Babylon wieder für alle durchgehend geöffnet die nach der Xtreme! in dem wunderschönen Ambiente des Babylon chillen und relaxen oder die großzügige Cruising Area erkunden wollen. In Verbindung mit dem Triple Ticket zu einem besonders günstigen Preis. www.pridecircuitcologne.de