× Erweitern Suspiria

It’s time for Suspiria! Heute bringen Meg McMac, Justine Fit und Sherlock Holmes-Place im Coco Schmitz einmal mehr Indie, Pop und Trash auf die Ohren. Wer im Februar noch mehr Suspiria will, muss am 25.2. zum sagenumwobenen Karnevals-Special TRANSPIRIA - DIVA COLONIA. Auch dieses Jahr wieder jeck, mondän und geil. •nj

3.2., Suspiria – Wunder geht es immer wieder, Coco Schmitz, Aachener Str. 28, Köln, 22 Uhr