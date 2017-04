× Erweitern Unicorn Love

Das bezaubernde Einhorn wird heute von Special Guest Franca durch das Helios 37 geritten. Als Gast DJane legt sie erstmalig auf einer Szeneparty auf und natürlich in druckvoller Onlyvinylqualität. Darüber hinaus gesellen sich Coco Yeah, Olga O und Rike Will hinter das DJ-Pult. Das verspricht eine sehr tanzbare, elektronische Reise zu werden. Wie immer: All genders welcome – recht so! *nj

22.4., Unicorn Love, Helios 37, Heliosstr. 37, Köln, 23 Uhr