Der Druck steigt, wie Rapper Casper sagen würde, heute zur bang! im Druckluft in Oberhausen. Bei Indie(tronic) vs. Popkultur, Techno, Funk/Soul und Electro/Wave sollte vom Tanzgeschmack hier jeder nach seiner Façon glücklich werden. Los geht es wie immer um 22 Uhr, wobei die DJ-Sets erst um 23 Uhr starten. Zeit genug also, vorher einen der leckeren Cocktails zu genießen. *nj

16.9., bang!, Druckluft, Am Förderturm 27, Oberhausen, 22 Uhr