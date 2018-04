× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain

In der Walpurgisnacht wird traditionell in den Mai getanzt, egal ob mit Maifeuer, Bowle oder Maibaum, Bräuche gibt es genug. Ein besonders guter ist der Tanz in den Mai von My Secret Garden, der dieses Jahr im Kunsthaus Rhenania stattfindet. Zu diesem Anlass bringen Petra, Rajko und Gregor, das Dreigestirn der Suspiria, Indie, Elektropop und 80er unter Volk. Gut so! *nj

30.4., My Secret Garden - Tanz in den Mai, Kunsthaus Rhenania, Bayenstr. 28, Köln, 23 Uhr