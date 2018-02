× Erweitern Suspiria

Nach der Transpiria zum Karneval kommt die Suspiria heute wieder als gewohnt geliebte Suspiria daher. Kehrt also Ruhe ein? Natürlich nicht! Am ersten Freitag im März unterbreiten Petra, Gregor & Rajko ihre Koalitionsgespräche in Sachen Indie, Pop und Zumutungen und manipulieren die Stimmen mit Schnapsideen und Schnaps. So muss das sein! *nj

2.3., Suspiria - I promisk myself, Coco Schmitz, Aachener Str. 28, Köln, 22 Uhr