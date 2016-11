× Erweitern Suspiria

Die heiligen drei Königinnen von Kölns Indoor-Weihnachtsmarkt SUSPIRIA rufen mal wieder zur öffentlichen Nächstenliebe auf. Um zu beweisen, dass es neben Techno-Balladen wie 'Last Christmas' und Indie-Klassikern wie 'Oh Tannenbaum' noch wesentlich mehr tanzbare Stimmungsmacher gibt, öffnen sie ihre Geschenke extra für euch schon etwas früher. In diesem Sinne: Ihr Tinderlein, kommet! •nj

2.12., Suspiria – How The Grindr Stole Christmas, Coco Schmitz, Aachener Str. 28, Köln, 22 Uhr