Die blutige Halloween-Edition der Suspiria geht heute im Coco Schmitz an den Start. Carmen Nebel des Grauens, Edgar Allen Popo, Kevin in the Woods bringen dafür ihre gewohnt gruselige Mischung von Indie, Pop und Peinlichem auf die Ohren. Egal ob mit oder ohne Kostüm, der Eintritt darf erwürfelt werden und nach 23 Uhr kostet der Spaß trotzdem nur 5 Euro - cool! *nj

31.10., Suspiria – Eiter Vor Schönheit, Coco Schmitz, Aachener Str. 28, Köln, 22 Uhr