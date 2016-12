× Erweitern FOTO: Marco Karch / pixelio.de Sexy Christmas

Erster WeihnachtsFEIERtag und wer heute nicht unterm Tannenbaum den Abend verbringen will, der muss ins Bootshaus. Die Sexy Crucified Christmas Edition geht heute mit 6 Star DJs auf 2 Dancefloors an den Start. Dazu natürlich jede Menge Extras und eine Opening Show by Markos Mueller. Bequem: Wer einfach und schnell zum Bootshaus kommen will, nimmt den Shuttlebus ab Schaafenstraße. •nj

25.12., Sexy Christmas,Bootshaus, Auenweg 173, Köln, 23 Uhr