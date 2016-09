Vor 8 Jahren startete die SEXY als lokaler Event. Inzwischen hat die Mega-Party mit der einzigartigen Lightshow, den riesigen LED Wänden und der fetten Lasershow sowie einer Armada aus Tänzern und Performern treue Fans in allen wichtigen Gay Hot Spots. Nicht nur aus Amsterdam, Brüssel oder Paris, sondern aus ganz Europa pilgern die SEXY-Jünger fünfmal im Jahr nach Köln, wenn das Bootshaus seine Pforten öffnet.

Vom 30.9. – 2.10. präsentieren die Veranstalter das SEXY ANNIVERSARY WKND mit Parties an drei aufeinander folgenden Tagen und 15 Top DJs. Das Party-Wochenende startet am Freitag den 30.9. mit der legendären REVOLVER Party im Heinz Gaul. Wer es heiß will, der kann sich im eigenen Darkroom vergnügen. „Cruisen“ ist nicht nur dort erlaubt, sondern auch in allen dunklen Ecken und überall da, wo es Spaß macht. Am Samstag, den 1. Oktober 2016 öffnet dann die offizielle Main-Party ihre Tore: dann lädt die SEXY auf 3 Floors zum achtjährigen Geburtstags-Special. Kein Geringerer als DJ-Superstar & Producer EDSON PRIDE aus Brasilien gibt sein Debüt auf der SEXY. Der weltweit bekannte DJ legt bereits auf allen großen Gay-Parties und Festivals auf und ist ein echtes musikalisches Highlight. Die Herrschaft über den POPFLOOR übernimmt traditionell Resident DJ Berry E aus Hamburg. Vor dem Tag der Deutschen Einheit wartet die Premiere der neuen monatlichen GYM Party Cologne mit einem exklusiven Pre-Opening auf zwei Areas in Kölns neuer Top Location TRIPLE A (ehemaliger Club Neu Schwanstein).