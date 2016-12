× Erweitern FOTO: JULIEN CHRIST / PIXELIO.DE Sensotron

Für alle Frühaufsteher oder Feierwütigen von der SEXY startet ab 6 Uhr der Sensotron Frühstücksklub im Club Domhof. Ja genau, eine Afterhour am zweiten Weihnachtsfeiertag! An den Plattentellern stehen dazu Thomas William, Alejandro Alvarez, Jon Doe und bringen tanzbare Musik in den Weihnachtsmorgen. So kann man feiern! •nj

26.12., Sensotron Frühklub - Official SEXY Afterhour, Club Domhof, Hohenzollernbrücke 11, Köln, 6 Uhr