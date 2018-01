× Erweitern Schamlos

Schamlos beginnt das neue Jahr mal wieder im zakk in Düsseldorf. Die Party für schwule Mädchen und lesbische Jungs bringt heute 2 Floors mit Pop bis Techno an den Start, bespielt von den DJs Kris, rowdee, Addicted und Felix Jackson. Wer früh da ist, darf sich sogar über Welcome Shots freuen, aber nur, solange der Vorrat reicht. Also schnell hin! •nj

4.2., Schamlos, Zakk, Fichtestr. 40, Düsseldorf, 22 Uhr