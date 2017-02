× Erweitern Schamlos

Zum ersten Mal in 2017 wird es im Zakk wieder SCHAMLOS. In der Halle spielen Kevin Neon und Kris alles, was das Pop-Herz begehrt. Die Techno- und Techhouse-Fans kommen auf dem zweiten Floor mit den beiden DJs Addicted und Felix Jackson voll auf ihre Kosten. Wer früh da ist, darf sich übrigens über Welcome Shots freuen, serviert von den sexy Ahoi-Boys der mcruise.de – toll! •nj

4.2., Schamlos, Zakk, Fichtestr. 40, Düsseldorf, 22 Uhr