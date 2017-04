× Erweitern FOTO: Freya Diepenbrock / pixelio.de Gitarre Rock

Köln bekommt was Geiles. Rock’n’Roll Queer steht für Indie, Pop, Alternative und jede Menge Spaß, quer durch die Geschlechter. Dabei setzt die rockende Tanzveranstaltung auf das anständige Soundsystem des Ladens, die Liebe zur Musik, die Tanzwut und Lust der Gäste! Als DJs sind Alex Reitinger und Pol am Start, also echt Experten. Time to be a little rock’n’roll queer! *nj

29.4, Rock'n'Roll Queer, Club Z. im Zimmermanns, Venloer Str. 39, Köln, 23 Uhr